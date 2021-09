Faber nieuwe bondscoach zwemploeg, Wouda doet stap terug

Zwembond KNZB heeft Mark Faber benoemd tot bondscoach van de topzwemmers. Faber, al jaren de hoofdcoach op het zogeheten High Performance Centre in Amsterdam, krijgt tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024 de verantwoordelijkheid over de nationale selectie. Marcel Wouda doet op het andere Nederlandse topsportcentrum voor zwemmers, in Eindhoven, een stap terug en wordt daar projectcoach in plaats van hoofdcoach.

“Met Mark heeft de KNZB een ervaren en bewezen succesvolle coach op deze belangrijke positie gepositioneerd”, zegt technisch directeur AndrĂ© Cats. “Mark heeft aangetoond een zwemteam te kunnen begeleiden richting aansprekende mondiale resultaten. Met een grotendeels vernieuwd zwemteam willen we ons de komende jaren nadrukkelijk laten gelden op mondiaal niveau. Een sterke leider is van groot belang op die route naar nieuwe successen.”

Faber (48) heeft in Amsterdam onder anderen Arno Kamminga onder zijn hoede. De schoolslagspecialist pakte op de Olympische Spelen van Tokio twee zilveren medailles.