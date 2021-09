Kloosterboer gestopt als directeur topsport judobond

Tjaart Kloosterboer is niet langer directeur topsport bij Judo Bond Nederland. De bijna 75-jarige voormalig schaatscoach werd in 2017 benoemd. Vanwege het uitstel van de Olympische Spelen als gevolg van de coronapandemie heeft hij die functie een jaar langer dan gepland vervuld.

“Ik heb ervan genoten”, zegt Kloosterboer bij zijn afscheid. “De JBN werd me voorgespiegeld als een lastige bond met lastige mensen. Ik heb zeker gemerkt dat heel veel mensen in het judo doorvechten tot ze op de rug liggen of afkloppen en vervolgens verder gaan in de herkansing.” Als voorzitter van de selectiecommissie voor de Olympische Spelen had Kloosterboer in sommige gevallen heel wat uit te leggen.

“Helaas brachten de Olympische Spelen niet wat we ervan hadden verwacht en mogelijk was”, keek hij terug. Onder meer de wereldtitel van Noël van ’t End en de start van de ‘talentacademie’ op Papendal noemt Kloosterboer als hoogtepunten in zijn periode als directeur topsport. “Tegenover hoogtepunten staan ook dieptepunten. Het overlijden van judoka Ilona Lucassen in 2020 heeft me heel diep geraakt.”

Manager topsport Pascal Bakker is in afwachting van een opvolger voor Kloosterboer aangesteld als interim directeur topsport.