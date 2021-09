Lappartient nog vier jaar voorzitter internationale wielerbond

David Lappartient is ook de komende vier jaar de voorzitter van internationale wielerunie UCI. De benoeming was een formaliteit want er waren geen tegenkandidaten voor de 48-jarige Fransman.

Lappartient leidt de UCI sinds 2017, daarvoor was hij voorzitter van de Europese wielerbond UEC. “Fietsen is onze passie. Het is wat ons samenbrengt, het is de sleutel. Ik wil blijven bijdragen aan de ontwikkeling van de wielersport,” zei Lappartient in Leuven bij het congres waar zijn herbenoeming werd bevestigd. De volgende keer dat er een voorzitter moet worden gekozen is in 2025 als de WK in het Afrikaanse Rwanda plaatsvinden.

De UCI meldde vier nieuwe landen te hebben toegelaten. Het betreft Zuid-Soedan, Equatoriaal-Guinea, de Salomonseilanden en Vaticaanstad.