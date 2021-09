Verstappen derde bij eerste vrije training in Sotsji

Max Verstappen heeft op het circuit van Sotsji bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Rusland de derde tijd gereden. De Nederlandse Formule 1-coureur was in zijn Red Bull iets meer dan 0,2 seconde langzamer dan Valtteri Bottas, die in de Mercedes de snelste man van de ochtendsessie was.

Verstappen zat 1 honderdste van een seconde achter zijn grote rivaal Lewis Hamilton. Hij heeft in het WK-klassement 5 punten voorsprong op de Britse titelverdediger van Mercedes. Later op vrijdag wordt nog een tweede training gehouden. Zaterdag volgt na de derde vrije training de kwalificatie voor de race van zondag, die om 14.00 uur Nederlandse tijd begint.

Verstappen krijgt in Rusland een gridstraf. Hij moet drie plaatsen naar achteren op de startopstelling, omdat hij als schuldige is aangewezen voor de botsing twee weken geleden met Hamilton tijdens de GP van Italiƫ.

De eerste training vond plaats onder zonnige omstandigheden in Sotsji. Zaterdag zal dat anders zijn, verwacht de organisatie. Dan wordt een grote hoeveelheid regen verwacht.