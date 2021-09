Verstappen start achteraan in Rusland na motorwissel

Max Verstappen weet nu al dat hij zondag achteraan moet starten bij de Grote Prijs van Rusland op het circuit van Sotsji. Red Bull heeft besloten om voor de vierde keer dit seizoen een nieuwe motor in de bolide van Verstappen te monteren.

Omdat reglementair slechts drie motoren per seizoen zijn toegestaan, moet de Nederlander voor straf naar de achterkant van de startopstelling. Verstappen, de leider in het WK-klassement, zou in Sotsji sowieso al drie plaatsen naar achteren moeten. De stewards wezen hem twee weken geleden als schuldige aan van de botsing met Lewis Hamilton op Monza. Het leverde Verstappen een gridstraf op.

De 23-jarige Nederlander reed bij de eerste vrije training in Sotsji de derde tijd, achter de Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Hamilton. Vrijdagmiddag is nog een vrije training. Zaterdag volgen dan de derde vrije training en de kwalificatie. Daarbij wordt slecht weer verwacht, met grote hoeveelheden regen.