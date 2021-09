Atalanta maakt einde aan zegereeks van Inter in Milaan

Internazionale heeft na achttien gewonnen thuiswedstrijden op rij in de Serie A weer eens punten verspeeld. Met Stefan de Vrij in de basis en Denzel Dumfries als invaller kwam de landskampioen in eigen stadion niet verder dan een gelijkspel tegen Atalanta: 2-2. Inter leek in de slotfase zelfs te verliezen, maar de 2-3 van Roberto Piccoli werd op advies van de VAR afgekeurd omdat de bal in de aanloop naar die treffer al over de achterlijn was gegaan.

Kort daarvoor had de thuisclub aan de andere kant zelf een uitgelezen kans gekregen om op voorsprong te komen. Federico Dimarco schoot de bal uit een strafschop echter op de lat.

Lautaro Martínez opende al in de 5e minuut met een prachtige volley de score in Stadio Giuseppe Meazza. Ruslan Malinovskij schoot Atalanta na een half uur op gelijke hoogte, waarna Rafael Tolói de club uit Bergamo zelfs op voorsprong bracht. Edin Dzeko trok de stand 20 minuten voor tijd weer gelijk met zijn vijfde treffer van het seizoen. De laatste keer dat Inter in de Serie A thuis niet tot winst kwam, was op 31 oktober vorig jaar tegen Parma (2-2).

Bij Atalanta speelde Marten de Roon de hele wedstrijd, Teun Koopmeiners bleef op de bank. De van AZ overgekomen middenvelder had eerder in de week tegen Sassuolo (2-1) voor het eerst negentig minuten gespeeld.