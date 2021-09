Hamilton: ik zie Verstappen niet als vijand

Lewis Hamilton koestert geen vijandige gevoelens jegens Max Verstappen. “Ik zie hem niet als vijand. Max is een enorm talent, ik geniet ervan dat we samen racen. Of ik het met alles eens ben wat hij doet, doet er niet toe”, zegt de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 in een interview in De Telegraaf.

De 36-jarige Brit van Mercedes is dit jaar in een verbeten gevecht om de wereldtitel verwikkeld met de 23-jarige Nederlander van Red Bull. Het leidde al twee keer tot een zware crash tussen de rivalen. In Silverstone ramde Hamilton Verstappen hard in de vangrails en in Monza reed de Limburger de Engelsman van de baan, waarbij de bolide van Verstappen zelfs bovenop die van Hamilton landde.

Grimmige woordenwisselingen en beschuldigingen over en weer volgden, maar Hamilton laat in krant weten dat zijn relatie met Verstappen niet is veranderd. “We proberen altijd respectvol te zijn naar elkaar. Onlangs na de crash in Monza deden we ook gewoon allebei ons zegje bij de stewards, dat gaat heel normaal”, vertelt Hamilton.

“Na de crash in Silverstone heb ik hem gebeld. Max deed dat niet na Monza, maar dat was ook niet nodig. Ik wil helemaal niet neerbuigend zijn, maar ik ben nu eenmaal veel ouder. Voor mij was het na Silverstone belangrijk om te bellen en het ijs te breken. Dat had ik niet gedaan toen ik 25 jaar was”, aldus de Brit.

Hamilton en Verstappen vervolgen hun jacht op de titel dit weekeinde in de Grote Prijs van Rusland. De Brit, die in het kampioenschap 5 punten achter staat, krijgt op het circuit van Sotsji de kans de leiding weer over te nemen, want Verstappen start zondag in de race sowieso achteraan. Red Bull heeft ervoor gekozen de bolide van Verstappen van een nieuwe motor te voorzien en aangezien dat zijn vierde van het seizoen is, volgt er automatisch een gridstraf.