Handboogschutters grijpen naast brons op WK compound

De Nederlandse handboogschutters hebben op het wereldkampioenschap in het Amerikaanse Yankton naast de bronzen medaille gegrepen in het onderdeel compound. Sil Pater, Max Verwoerdt en Mike Schloesser verloren bij de shoot-outs met 28-27 van Oostenrijk.

Het Nederlandse team had in de halve finales verloren van Mexico, dat in de finale werd verslagen door de Verenigde Staten.

In de strijd om het brons stonden beide ploegen na vier ronden op 231 punten. In de shoot-outs schoten de Oostenrijkers twee negens en een tien, waar de Nederlandse handboogschutters een negen, een tien en een acht scoorden.