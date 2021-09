Kritische Nederlandse wielrensters spreken na WK van ‘los zand’

Heel wat Nederlandse wielrensters hebben na de wegwedstrijd op de WK in België de onderlinge samenwerking bekritiseerd. “Het was te veel los zand”, zei Lucinda Brand bij de NOS. “Voor mijn gevoel waren we totaal geen team”, aldus Chantal van den Broek-Blaak.

De Nederlandse ploeg zat vol kanshebbers op de regenboogtrui, maar die ging naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij klopte Marianne Vos in de sprint. Met Vos, Blaak, Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten had Oranje in Vlaanderen vier oud-wereldkampioenen in koers. “Het was voor mijn gevoel ieder voor zich”, mopperde Blaak aan de finish. “Dit was geen goede koers van ons. We hebben de wedstrijd hard gemaakt, maar uiteindelijk maakt dat niets uit. Het gaat om het resultaat. En daar staat tweede.”

Volgens Brand verliep de samenwerking tussen de Nederlandse rensters niet goed. “Iedereen moet goed in de spiegel kijken”, aldus Brand. Van Vleuten, de wereldkampioene van 2019, bekende een half uur na de finish dat ze eerst even “stoom moest afblazen”. Ze herkende zich niet in de kritiek van haar collega’s. “Zelf had ik wel echt de teamspirit erin zitten. Ik heb me ook aan het plan gehouden. Ik wist dat dit niet echt mijn parcours was, maar ik wilde wel heel graag iemand in het oranje-shirt zien winnen”, zei Van Vleuten bij de NOS. “Ik had het Marianne heel erg gegund. Het is superzonde dat het zilver is geworden.”