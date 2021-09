Kwalificatierace Formule 1 in Sotsji kan doorgaan

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Rusland in de Formule 1 kan zaterdagnamiddag als gepland doorgaan. Dat heeft de internationale autosportfederatie FIA verklaard. De start op het circuit van Sotsji is in principe om 14.00 Nederlandse tijd.

Noodweer in de stad aan de Zwarte Zee zorgde eerder op de dag voor de afgelasting van de derde vrije training. Het regende zo hard, dat de straten onderliepen en de racebaan onberijdbaar was.

De coureurs zullen wel de regenbanden moeten gebruiken, want het circuit is nog altijd nat. Het weer lijkt echter voldoende opgeklaard.

De eerste trainingsdag in Sotsji verliep vrijdag zonder problemen. De Fin Valtteri Bottas was in beide vrije trainingen de snelste in zijn Mercedes. Max Verstappen reed de derde en de zesde tijd. De Nederlander van Red Bull heeft ervoor gekozen in Sotsji zijn vierde motorwissel toe te passen, met als gevolg dat hij zondag achteraan moet starten in de race. De uitslag in de kwalificatierace brengt daar geen verandering in.

De Limburger is wel de leider in het kampioenschap. Hij heeft 5 punten voorsprong op de Britse regerend wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes.