McLaren-coureur Norris verovert in Sotsji eerste poleposition

Lando Norris heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Rusland. De 21-jarige Brit van de Formule 1-stal van McLaren won de kwalificatierace op het circuit van Sotsji. Het is de eerste pole in zijn carrière.

De Spanjaard Carlos Sainz eindigde in zijn Ferrari als tweede in de kwalificatie en start zondag op de eerste startrij, schuin achter Norris. De Brit George Russell reed verrassend de derde tijd in zijn Williams.

Max Verstappen haakte al in de eerste van de drie sessies (Q1) af. De kwalificatie deed er niet toe voor de leider in het wereldkampioenschap van de Formule 1. De coureur van Red Bull incasseert vanwege zijn vierde motorwissel een gridstraf en start zondag in de race achteraan.

De slotfase van de derde en laatste kwalificatiesessie was spectaculair, toen alle coureurs de baan droog genoeg achtten om een een ronde voluit te gaan op slicks (droogweerbanden) en daarmee de nodige risico’s namen.

Lewis Hamilton had op de regenbanden tot dan toe de beste tijd, maar de favoriet voor de pole ging opzichtig in de fout. De zevenvoudig wereldkampioen reed hij bij het inrijden van de pitstraat de neus van zijn auto kapot op de muur. Het verwisselen van de voorvleugel duurde zo lang, dat hij nog nauwelijks tijd had om op slicks een snelle ronde te rijden. In de haast spinde Hamilton en moest hij genoegen nemen met de vierde tijd.

Norris, Sainz en Russell hielden hun bolides wel in bedwang en reden alle drie onder de tijd van Hamilton, waarbij Norris veruit de snelste was. Hij bewees opnieuw de opmars van McLaren, want de Britse renstal stuntte in de vorige grand prix op het circuit van het Italiaanse Monza met de overwinning voor Daniel Ricciardo en de tweede plaats voor Norris.

Sainz gaf een halve seconde toe op Norris en Russell bijna een seconde. Maar de jonge Brit toonde wederom zijn stuurmanskunst in de Williams, de bolide die in de races doorgaans in de achterhoede rijdt.

Noodweer in de stad aan de Zwarte Zee zorgde eerder op de dag voor de afgelasting van de derde vrije training. Het regende zo hard, dat de straten onderliepen en de racebaan onberijdbaar was. De kwalificatie kon wel doorgaan, ook al was de baan nog steeds nat.