Ronde vol risico bezorgt Norris eerste poleposition

Lando Norris reed dit seizoen al vier keer naar het podium in een Formule 1-race en zaterdag gaf hij zijn opmars in de koningsklasse glans met zijn eerste poleposition. De 21-jarige Brit van McLaren won de spectaculaire kwalificatierace voor de Grote Prijs van Rusland op de natte baan van Sotsji. “Dit voelt fantastisch, wat moet ik nog meer zeggen. Het was gekkenwerk in die laatste sessie”, zei de coureur. “Voor ik aan die ultieme ronde begon, stond ik nog 2 seconden achter. Ik had er niet veel vertrouwen in dat het me zou lukken, maar ik nam behoorlijk wat risico en dat loonde.”

Zijn landgenoot George Russell verraste dit seizoen al in de natte kwalificatie voor de Grote Prijs van België met de tweede plaats, hij toonde in Sotsji opnieuw zijn stuurmanskunst door in zijn Williams, niet een van de snelste auto’s, de derde tijd te rijden. “Voor de tweede keer top drie, het is te gek. Er was één droge lijn en die moest je houden. Als je ook maar een centimeter uitweek, vloog je eraf”, gaf ook de 23-jarige Bit aan hoe riskant het was om op slicks (droogweerbanden) nog voor een snelle ronde te gaan. Russell maakt volgend jaar de overstap naar het kampioensteam van Mercedes.