Verstappen haakt af in eerste kwalificatiesessie Sotsji

Max Verstappen heeft zich nauwelijks ingespannen tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Rusland in Sotsji. De Formule 1-coureur van Red Bull reed in de eerste sessie (Q1) enkele rondjes zonder een tijd te noteren en parkeerde zijn auto vervolgens in de garage.

De kwalificatie doet er niet toe voor de leider in het kampioenschap, want hij start zondag sowieso achteraan in het veld. De Limburger heeft ervoor gekozen in Sotsji zijn vierde motorwissel van dit seizoen toe te passen en dat betekent automatisch een gridstraf.

Noodweer in de stad aan de Zwarte Zee zorgde eerder op de dag voor de afgelasting van de derde vrije training. Het regende zo hard, dat de straten onderliepen en de racebaan onberijdbaar was. De kwalificatie kon wel doorgaan, ook al was de baan nog steeds nat.

Verstappen vond het ook niet nodig veel rondjes te rijden op regenbanden, omdat het weer volgens de voorspellingen omslaat. Zondag op de racedag is het naar verwachting droog.