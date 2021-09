Voor het eerst in ruim 1,5 jaar weer voetbal in vol stadion

Voor het eerst in ruim 1,5 jaar stromen de Nederlandse voetbalstadions weer vol met publiek. De beperkingen wat betreft de capaciteit zijn met ingang van zaterdag verdwenen. Willem II – PSV wordt de eerste wedstrijd sinds maart 2020 in een volledig gevuld stadion. Alle toeschouwers moeten, net als in de afgelopen weken, via de CoronaCheck-app wel kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of recentelijk negatief zijn getest op het coronavirus.

De aftrap in het Koning Willem II-stadion is om 16.30 uur. Niet de scheidsrechter, maar een supporter van Willem II mag het eerste fluitsignaal geven. Dat gebeurt dit weekeinde bij alle wedstrijden in de Eredivisie, om te vieren dat de stadions weer helemaal gevuld mogen worden.

Vorig seizoen werden bijna alle wedstrijden zonder publiek gespeeld. In de eerste weken van dit seizoen mochten de clubs twee derde van de capaciteit van hun stadions gebruiken.

Koploper Ajax en Feyenoord komen zaterdagavond ook in actie. De landskampioen ontvangt FC Groningen (aftrap 18.45 uur), Feyenoord speelt vanaf 21.00 uur in De Kuip tegen NEC.