WK-zilver voor boogschutter Schloesser

Mike Schloesser heeft bij het WK handboogschieten (outdoor) in het Amerikaanse Yankton, in South Dakota, zilver veroverd op het onderdeel compound. De Limburger moest in de finale zijn meerdere erkennen in de Oostenrijker Nico Wiener: 146-143.

Schloesser had in in de kwartfinales nipt gewonnen van de Indiƫr Abhishek Verma (148-147). In de halve finales was hij met 144-140 te sterk voor Robin Jaatma uit Estland.

Schloesser veroverde in 2013 de wereldtitel op het niet-olympische onderdeel compound.