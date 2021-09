Zilver voor wielrenster Vos op WK achter Italiaanse Balsamo

Wielrenster Marianne Vos heeft bij de WK in België net naast haar vierde wereldtitel gegrepen. De 34-jarige Nederlandse moest het na een koers van bijna 160 kilometer in de sprint om het goud afleggen tegen de Italiaanse Elisa Balsamo. Het brons ging naar de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Vos veroverde de regenboogtrui in 2006, 2012 en 2013.

Het was voor het eerst sinds 2016 dat de wereldtitel niet naar een Nederlandse renster ging. De afgelopen jaren veroverden Chantal van den Broek-Blaak (2017), Anna van der Breggen (2018 en 2020) en Annemiek van Vleuten (2019) de regenboogtrui. De 23-jarige Balsamo werd de opvolgster van Anna van der Breggen, voor wie de wedstrijd in België haar laatste koers als wielerprof was.

De koers werd verreden op een parcours dat na een aanloop vanuit Antwerpen ging over lokale omlopen. Na de eerste klimmetjes in en rond Leuven werd koers gezet richting het zuiden, waar enkele zwaardere hellingen lagen op het zogenoemde Flandrien-circuit. De Oranje-equipe, met bijna alleen maar kanshebsters, hield zich tot die tijd rustig. Met name de Britse en de Duitse vrouwen leidden het peloton.

Demi Vollering kreeg een technisch probleem in de heuvelzone en moest van de fiets. Na een achtervolging kon de winnares van Luik-Bastenaken-Luik terugkeren in de groep, waarna Van Vleuten besloot het tempo voor de eerste keer op te voeren.

Dat deden later ook Blaak en Lucinda Brand, maar terug richting Leuven bestond de eerste groep nog steeds uit ruim veertig rensters. Daar begon de finale met acht klimmetjes. De Spaanse Mavi García was de eerste aanvalster. Van Vleuten trachtte op de voorlaatste doorkomst op de lastige Wijnpers het gat te dichten. Vos en Brand slopen mee in het steeds kleiner wordende groepje. Onder anderen de Amerikaanse Ruth Winder en de Italiaanse Elisa Longo Borghini volgden, terwijl uit de achtergrond bij het ingaan van de slotronde weer wat rensters terugkwamen.

Op ruim 10 kilometer van de finish werd García teruggepakt, waarna in de finale de ene na de andere aanval volgde. Van Vleuten probeerde het een paar keer en ook Ellen van Dijk, de wereldkampioene tijdrijden, sprong een keer weg. Geen enkele renster wist echter weg te komen, waarna het aankwam op een sprint. Balsamo werd gelanceerd door een ploeggenote en Vos slaagde er niet in om de Italiaanse te passeren. Vollering kwam als zevende over de finish.