Atleet Nageeye vijfde in 10 kilometer Manchester

Abdi Nageeye is in zijn eerste hardloopwedstrijd na de olympische marathon op de vijfde plaats geëindigd. De winnaar van het zilver bij de Spelen in Japan liep 28.29 minuten op de 10 kilometer bij de Great Manchester Run in Engeland.

Hagenaar Khalid Choukoud, die met maagkrampen uitviel in de olympische wedstrijd over 42,195 kilometer in Sapporo, liep in Manchester naar de zevende plek in een persoonlijke toptijd van 28.36.

Nageeye bleef boven zijn Nederlands record van 28.08. De 32-jarige Nederlander gebruikte de race in Engeland als voorbereiding op de marathon van New York op 7 november. De 35-jarige Choukoud loopt op 17 oktober de marathon van Amsterdam, die geldt als Nederlands kampioenschap.

De Brit Marc Scott won de Great Manchester Run in 28.03.