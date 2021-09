Ethiopiër Adola wint marathon van Berlijn

De Ethiopiër Guye Adola heeft de marathon van Berlijn op zijn naam geschreven. De 30-jarige hardloper voltooide de klassieke afstand van 42,195 kilometer in de Duitse hoofdstad in 2.05.45. Hij bleef de Keniaan Bethwel Yegon een halve minuut voor.

Kenenisa Bekele eindigde als derde op ruim een minuut van zijn landgenoot. De tweevoudig winnaar van de marathon van Berlijn deed een aanval op het wereldrecord van de Keniaan Eliud Kipchoge. Twee jaar geleden, bij de laatste marathon in de Duitse hoofdstad, bleef Bekele slechts 2 seconden boven de mondiale toptijd die Kipchoge in 2018 in Berlijn neerzette: 2.01.39. Bij zijn recordpoging moest hij echter al na 17 kilometer een gaatje laten naar de kopgroep. Hij keerde wel nog terug voorin, maar toen was het wereldrecord al uit zicht.

Voor Adola is het zijn eerste marathonzege. Hij eindigde in 2017 al als tweede in de marathon van Berlijn. Toen liep hij 2.03.46, nog altijd zijn persoonlijk record.

Gotytom Gebreslase pakte in Berlijn bij haar marathondebuut meteen de overwinning. De 26-jarige Ethiopische kwam binnen in 2.20.09, ruim voor haar landgenoten Hiwot Gebrekidan en Helen Tola.