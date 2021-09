Mercedescoureur Bottas start na motorwissel vlak voor Verstappen

Mercedes-coureur Valtteri Bottas zal na aanpassingen aan de motor net als Red Bull-concurrent Max Verstappen uit de achterhoede starten bij de Grote Prijs van Rusland. De Finse Mercedes-rijder start vanaf de zeventiende positie, nadat hij zich zaterdag als zevende had gekwalificeerd.

Verstappen start zondag vanaf de achterste startrij. De coureur van Red Bull incasseert een gridstraf omdat hij voor de vierde keer dit seizoen een motorwissel doorvoert. Die komt bovenop de gridstraf die de leider in het wereldkampioenschap kreeg voor zijn crash met rivaal Lewis Hamilton in de vorige grand prix in het Italiaanse Monza.

Poleposition is voor de Brit Lando Norris, die zaterdag in zijn McLaren de kwalificatierace won. Verstappens rivaal, wereldkampioen Lewis Hamilton start vanaf de vierde positie. De start is om 14.00 uur Nederlandse tijd.