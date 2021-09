Tennisster Hogenkamp geeft op in ITF-finale Johannesburg

Tennisster Richèl Hogenkamp heeft al na twee games opgegeven in de finale van het ITF-toernooi in Johannesburg. Ze verloor de tweede game van de Russin Alina Tsjarajeva en liet de tegenstandster weten te stoppen. De KNLTB meldt dat Hogenkamp ziek is.

Hogenkamp won vorige week voor het eerst in twee jaar een ITF-toernooi. Dat gebeurde ook in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg. Ze had opnieuw de finale bereikt door zaterdag Tessah Andrianjafitrimo uit Frankrijk te verslaan. Haar opponente zondag, Tsjarajeva, had een dag eerder de Nederlandse Eva Vedder in de halve eindstrijd verslagen.