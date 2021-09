Arantxa Rus heeft het ITF-toernooi van Valencia op haar naam geschreven. De 30-jarige Zuid-Hollandse versloeg in de finale in de Spaanse stad de Roemeense Mihaela Buzarnescu in twee sets: 6-4 7-6 (3).

Het is de 27e keer dat Rus een ITF-toernooi wint. Eerder dit jaar was ze als de beste op twee toernooien in San Bartolomé de Tirajana op Gran Canaria.