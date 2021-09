Van der Poel is toch wel trots op achtste plaats op WK

Mathieu van der Poel zocht niet naar excuses na zijn achtste plaats op het WK op de weg in België. “Nee, het lag niet aan mijn rug”, zei hij direct aan de finish in Leuven voor de camera van de NOS. “Iedereen voelt na zo’n zware race zijn rug wel een beetje. Alaphilippe was gewoon de allerbeste.”

Van der Poel besliste afgelopen maandag pas dat hij van start zou gaan bij het WK. “Dat kwam ook door de sfeer hier en al dat publiek. Het was indrukwekkend. Maar Alaphilippe was ook indrukwekkend. Hij is de verdiende kampioen.”

Van der Poel baalde dat hij zich vanwege een rugblessure niet optimaal op het WK had kunnen voorbereiden. “De voorbereiding was echt beperkt. Ik heb geen verstoppertje gespeeld, zoals sommige mensen dachten. Maar ik ben toch trots op mijn plaats in de top 10. Op naar Parijs-Roubaix.”

Van der Poel was blij met de tweede plaats van Dylan van Baarle. “Hij vroeg in de finale nog of hij voor mij moest rijden. Maar ik zag dat hij goed was.”