Verstappen na inhaalrace tweede in Sotsji, 100e zege Hamilton

Max Verstappen heeft een spectaculaire inhaalrace in de Grote Prijs van Rusland bekroond met de tweede plaats. De Nederlander van Red Bull maakte een slimme pitstop in de slotfase, toen het circuit van Sotsji nat regende. Op de intermediates-banden stootte de Nederlander, die als laatste was gestart, door naar een onverwachte podiumplek.

Hij moest alleen Lewis Hamilton voor zich dulden. De Brit van Mercedes haalde in de natte slotfase koploper Lando Norris van McLaren in en veroverde de 100e grandprixzege in zijn rijke Formule 1-carrière. Hij nam ook weer de leiding over van Verstappen in het kampioenschap. Het verschil is klein; 2 punten.

Verstappen begon als 20e en laatste aan de race vanwege een gridstraf. Hij moest naar achteren in de startopstelling omdat zijn Red Bull voor de vierde keer dit seizoen een nieuwe motor kreeg. Bovendien had hij nog een staf openstaan voor zijn crash met Hamilton in de vorige race in Monza.

De Nederlander had weinig problemen naar voren op te rukken. Zelfs Valtteri Bottas, de Fin van Mercedes die de taak had gekregen hem lang op te houden, was al snel ingehaald. Toch leek het podium tegen het einde van de race niet meer haalbaar. Na de verplichte pitstops bleef de Verstappen hangen op de zevende plaats achter de Spanjaard Fernando Alonso van Alpine.

De regen bracht uitkomst. Verstappen was een van de eersten die de gok nam en nog een late pitstop maakte om naar regenbanden te wisselen. Hij verraste daarmee alle coureurs die niet naar binnen gingen en hoopten dat het wel zou meevallen met de regen.

Lando Norris was één van die rijders. De Brit was van poleposition gestart en reed werkelijk de race van zijn leven, ook al moest hij de Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari direct na de start voorbij laten gaan. Maar de jonge Brit wist later in de race de koppositie te heroveren en leek in de slotfase zelfs bestand tegen de almaar dichterbij komende Hamilton.

Norris rook de eindzege en weigerde in de laatste ronden nog voor de regenbanden te kiezen. Die gok pakte verkeerd uit voor de Engelsman, die op de natte baan de controle kwijt was op zijn droogweerbanden en van de baan glibberde. De ervaren Hamilton profiteerde. De zevenvoudig wereldkampioen wisselde evenmin naar de regenbanden, maar hij hield de Mercedes keurig in bedwang op het gladde asfalt en reed naar een historische mijlpaal.