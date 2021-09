Verstappen profiteert van regen: tweede plaats niet verwacht

Max Verstappen was enorm blij met zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Rusland. De Formule 1-coureur van Red Bull was als laatste gestart en leek tegen het einde van de race op het circuit van Sotsji genoegen te moeten nemen met maximaal de zevende plek. Maar de regen bracht een onverwachte wending en gaf Verstappen de kans er meer uit te halen dan hij vooraf voor mogelijk had gehouden.

“We namen de juiste beslissing om naar binnen te gaan en de laatste ronden op intermediates te rijden. Het was namelijk echt glad op de baan. Die tweede plaats is echt een bonus, daar had ik niet op gerekend”, zei Verstappen, die op de regenbanden in de laatste ronden nog tal van coureurs inhaalde die niet die keuze hadden gemaakt.

Verstappen gaf aan de finish aan dat die tweede plaats ook het maximale resultaat was. Hij zei dat hij in Rusland niet had kunnen winnen van Lewis Hamilton, ongeacht zijn startpositie. “Ik startte nu als laatste, maar als ik vooraan had gestaan, was tweede ook het maximale geweest. Het is niet slecht om maar één plek in de race ten opzichte van Lewis te verliezen. Ik heb eigenlijk niks verloren.”