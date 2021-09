Verstappen start achteraan in Grote Prijs van Rusland

Max Verstappen start zondag als laatste in de Grote Prijs van Rusland in Sotsji. De coureur van Red Bull incasseert een gridstraf omdat hij voor de vierde keer dit seizoen een motorwissel doorvoert. Die komt bovenop de gridstraf die de leider in het wereldkampioenschap kreeg voor zijn crash met rivaal Lewis Hamilton in de vorige grand prix in het Italiaanse Monza.

De kans is groot dat Verstappen de leiding in de WK-stand weer moet overdragen aan Hamilton, tenzij hij een inhaalrace kan bekronen met een hoge eindklassering. Hamilton, die 5 punten minder heeft, start in zijn Mercedes als vierde in de race.

Poleposition is voor de Brit Lando Norris, die zaterdag in zijn McLaren de kwalificatierace won. De Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari bezet de tweede plek op de voorste startrij en de Brit George Russell vertrekt in zijn Williams vanaf de derde plek, nog voor Hamilton. De Australiƫr Daniel Ricciardo, die in Monza de race won en McLaren de eerste zege bezorgde sinds 2012, neemt de vijfde startplek in op de grid. De start is om 14.00 uur Nederlandse tijd.