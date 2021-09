Zuid-Koreaanse tennisser Kwon wint eerste titel op ATP Tour

De Zuid-Koreaanse tennisser Soonwoo Kwon heeft bij de Astana Open in Noersoeltan zijn eerste titel op de ATP Tour gewonnen. De 23-jarige tennisser versloeg de Australiër James Duckworth in twee sets: 7-6 (6) 6-3.

Kwon, de nummer 82 van de wereldranglijst, versloeg in de tweede ronde de als derde geplaatste Dusan Lajovic en won in de halve finale van Aleksandr Boeblik uit Kazachstan, de nummer 2 van de plaatsingslijst.

De Zuid-Koreaan kwam in de finale terug van 6-3 in de tiebreak en greep de eerste set. In de tweede set had hij een break meer dan zijn tegenstander, voldoende voor de 6-3-setwinst.