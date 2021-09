Wielrenner Kooij tweede in eerste etappe Ronde van Kroatië

De Nederlandse wielrenner Olav Kooij is in de eerste etappe van de Ronde van Kroatië als tweede geëindigd. De 19-jarige coureur van Jumbo-Visma moest na een rit over 237 kilometer tussen Osijek en Varazdin in de eindsprint zijn meerdere erkennen in de Duitser Phil Bauhaus. De Noor Kristoffer Halvorsen kwam als derde over de streep. Mick van Dijke, ploeggenoot van Kooij, finishte als vijfde.

Kooij eindigde eerder dit jaar in de Ronde van Polen (derde etappe) en in de Ronde van Hongarije (vijfde etappe) ook al als tweede. Hij pakte eind vorige week bij de beloften brons tijdens de WK wielrennen op de weg in België.

De Ronde van Kroatië eindigt zondag in Zagreb.