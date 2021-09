Bondscoach Delmee wil mondige hockeyers met de juiste ‘drive’

Jeroen Delmee heeft in zijn eerste 29 dagen als bondscoach van de Nederlandse hockeyers vooral gepraat. “Ik kende de meeste spelers wel, maar ook niet echt goed. Ik heb de tijd vooral besteed aan een intensieve kennismaking”, zei de 48-jarige Brabander, die zelf 401 keer voor Oranje speelde en twee keer olympisch goud won. “Ik begin met een totaal andere groep en maak een frisse start.”

Hij is negen oudgedienden kwijt. Vier internationals gaven na de Spelen van Tokio aan te stoppen bij Oranje, vijf ervaren hockeyers willen nadenken over hun toekomst en zijn zeker de komende maanden niet beschikbaar. “Negen spelers, dat zorgt voor een groot gat, maar het geeft mij de kans een nieuwe ploeg op te bouwen met spelers van wie ik denk dat ze de juiste mentaliteit en drive hebben.”

Delmee verwacht namelijk wel wat van de spelers die hij goed genoeg vindt. “Zij moeten er blijk van geven er volledig voor te willen gaan. Er is geen ruimte meer voor vrijblijvendheid en ik heb ook graag spelers met een eigen mening. Ik heb liever dat ze zeggen wat ze ervan vinden, want ik wil juist discussie. Naar mijn idee gaan we er dan als team op vooruit.”

De opvolger van Max Caldas heeft een helder oordeel over de ploeg die deze zomer als Europees kampioen naar Tokio afreisde, maar daar teleurstellend presteerde en strandde in de kwartfinales. “Ik zag een ploeg die heel goed kan hockeyen, maar ook door de ondergrens kan gaan. Hoge pieken en diepe dalen, zeg maar. Er zijn echt wel resultaten geboekt de afgelopen jaren, maar Nederland is het hockeybolwerk van de wereld en dan behoor je te winnen.”

De missie van Delmee voor de komende jaren is duidelijk. Hij wil dat de mannen van Oranje weer de besten zijn op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs en op de WK van 2023 in India. “Maar ik weet dat de verschillen klein zijn in het mannenhockey. De concurrentie is groot en het komt aan op details. Het gaat om oog voor details en ik zal daar steeds op hameren.”

Delmee heeft 22 spelers opgeroepen voor zijn eerste trainingsperiode, waarin het team toewerkt naar twee thuisduels met olympisch kampioen BelgiĆ« eind november. Daar zitten veel nieuwe, jonge gezichten bij. “Ik wil een stabiele groep, een ploeg met balans. Het team heeft natuurlijk snelle en behendige jongens nodig, maar ik heb ook verdedigers nodig die goed hun taak kunnen uitvoeren en spitsen die ballen kunnen afpakken. In Nederland is de gedachte al gauw dat je in Oranje komt als je zes man kunt uitspelen, maar als je internationaal wilt meedoen heb je ook andere vaardigheden nodig. Duels winnen bijvoorbeeld.”