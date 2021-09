Coach Koeman: een harde nederlaag in Lissabon

Een harde nederlaag. Dat concludeerde trainer Ronald Koeman na het pijnlijke optreden van Barcelona bij Benfica (3-0) in de Champions League. De oud-bondscoach van Oranje is na twee groepsduels nog puntloos. Ook de thuiswedstrijd tegen Bayern München ging eerder deze maand kansloos verloren (0-3). “Nee, de Champions League gaan we niet winnen”, sprak Koeman na afloop in Lissabon berustend bij RTL 7.

Over zijn eigen, wankele positie bij Barcelona wilde hij liever niet praten. “Als de mensen binnen de club de situatie niet herkennen, zal het een probleem zijn voor mij.”

Koeman benadrukte dat hij er zelf nog wel vertrouwen in heeft. “Ook in deze wedstrijd heb ik gezien dat we over een lange periode heel goed voetbal spelen. Maar we hebben op dit moment niet echt het geluk en ook niet de echte klasse voorin om het verschil te maken. En dat heeft Barcelona altijd gehad. En dat is nu minder. We missen natuurlijk ook nog steeds een aantal aanvallers. We hadden hier niet eens een rechtsbuiten, en dat in een selectie van Barcelona. Ik vind het allemaal niet zo vreemd hoor.”