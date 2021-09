Djokovic meldt zich af voor tennistoernooi in Indian Wells

De Servische tennisser Novak Djokovic laat het toptoernooi van Indian Wells, dat komende week in Californië begint, aan zich voorbijgaan. “Het spijt me dat ik mijn fans niet kan begroeten en dat ik in de woestijn niet in actie kan komen. Het is mijn favoriete plek om naartoe te gaan. Hopelijk ben ik er volgend jaar weer bij”, liet de nummer 1 van de wereld weten.

Djokovic (34) verloor eerder deze maand in de finale van de US Open van de Rus Daniil Medvedev. Daardoor bleef hij op twintig grandslamtitels staan en moet hij het record nog steeds delen met de Zwitser Roger Federer en de Spanjaard Rafael Nadal. Na die nederlaag in New York kwam Djokovic niet meer in actie.

De Serviër won het toernooi in Indian Wells vijf keer. Het toernooi wordt normaal in maart gehouden, maar vanwege de coronapandemie werd het evenement verplaatst naar het najaar (4-17 oktober).

Eerder meldden de Amerikaanse oudgediende Serena Williams, de nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty uit Australië en de Japanse topper Naomi Osaka zich af voor het toernooi in Californië.