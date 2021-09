Geen buitenlandse fans bij Winterspelen Beijing 2022

In navolging van de Zomerspelen eerder dit jaar in Tokio zijn ook bij de Winterspelen van Beijing 2022 geen buitenlandse toeschouwers welkom. Fans van het Chinese vasteland mogen volgens het International Olympisch Comité IOC de wedstrijden wel bezoeken, maar dienen daarbij aan nog nader te bepalen voorwaarden te voldoen ten aanzien van het coronavirus. Verdere details ontbreken nog en ook over de kaartverkoop is nog niets bekendgemaakt.

Vaccinatie is voor de deelnemers aan de Winterspelen niet verplicht. Sporters, begeleiders en andere officials die niet zijn ingeënt tegen het coronavirus dienen bij aankomst in China eerst drie weken in quarantaine te gaan. Alle olympische atleten zullen tijdens de Winterspelen in een speciale ‘bubbel’ verkeren totdat ze China weer verlaten.

Alle deelnemers aan de Winterspelen en het dienstdoende personeel zullen dagelijks een coronatest ondergaan.

De Winterspelen zijn van 4 tot en met 20 februari 2022.