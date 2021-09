Negen hockeyers uit olympische ploeg Tokio weg bij Oranje

Het Nederlands mannenhockeyteam begint de nieuwe campagne voor het WK van 2023 in India en de Olympische Spelen van Parijs in 2024 met een compleet andere ploeg. Liefst negen internationals die er op de Olympische Spelen van Tokio nog bij waren, zijn afgevallen.

Het was al bekend dat aanvoerder Billy Bakker na de Spelen zou stoppen, maar de nieuwe bondscoach Jeroen Delmee meldde woensdag bij de presentatie van zijn eerste trainingsgroep dat ook strafcornerspecialist Mink van der Weerden, Glenn Schuurman en Roel Bovendeert zich niet langer meer beschikbaar stellen voor Oranje.

Delmee heeft nog eens vijf oudgedienden op ‘on hold’, zoals hij het noemde. Robbert Kemperman, Mirco Pruyser, Sander de Wijn, Jeroen Hertzberger en Seve van Ass zullen de komende maanden niet worden geselecteerd. “Ze zijn niet gestopt, maar zitten in een aangevraagd vacuüm. Ze krijgen dus de tijd om na te denken over wat ze met hun interlandcarrière willen”, aldus Delmee.

Delmee voert min of meer gedwongen een stevige verjonging door in het Nederlands mannenteam, dat in Tokio strandde in de kwartfinales. “De helft van de Tokio-ploeg is weggevallen, dus dat betekent dat we qua interlandervaring heel wat inleveren, maar het is wel de kans voor nieuwe gezichten en een frisse start.”

De hockeyers starten op 4 oktober de voorbereiding op de eerste interlands na Tokio. Oranje speelt op 26 en 28 november in het Wagener Stadion in Amstelveen twee keer tegen olympisch kampioen België.