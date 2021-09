Veel beperkingen voor niet-gevaccineerde NBA-basketballers

De basketballers die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus, krijgen het komende seizoen in de Amerikaanse profliga NBA tal van beperkingen opgelegd. Dagelijks testen op corona is er een van.

Ze moeten zich onder meer iedere keer laten testen voordat ze de sporthal mogen betreden en contact hebben met teamgenoten, moeten ook apart van de ploeg eten en zijn tijdens de trips voor uitwedstrijden verplicht in het teamhotel te blijven, behalve voor een noodzakelijke boodschap en uiteraard de wedstrijden. Sportzender ESPN onthulde de strikte protocollen voor de niet-gevaccineerde spelers.

Vaccinatie is niet verplicht voor de spelers en volgens de NBA is 90 procent ingeënt tegen het virus. De wel ingeënte spelers kunnen zich komend seizoen weer vrijwel normaal bewegen. Alleen het dragen van een mondkapje is nog verplicht gedurende het seizoen, dat begint op 19 oktober.

Een van de spelers die aanvankelijk twijfelde over vaccinatie was vedette LeBron James van Los Angeles Lakers. Hij heeft zijn mening herzien en is inmiddels ingeënt. “Ik weet dat ik er sceptisch over was, maar na eigen onderzoek had ik gevoel dat vaccineren niet alleen het beste is voor mezelf, maar ook voor mijn familie en vrienden”, aldus de 36-jarige James.