Verspringer Rutherford mikt nu op olympisch succes in bobslee

De Britse atleet Greg Rutherford, die in 2012 olympisch goud veroverde bij het verspringen, is opgenomen in de selectie van het nationale bobsleeteam. Hij mikt op deelname aan de Winterspelen in Beijing in februari.

De 34-jarige Rutherford stopte in 2018 met atletiek vanwege aanhoudend blessureleed. Hij veroverde op de Spelen van 2016 brons, werd in 2015 wereldkampioen en was ook twee keer Europees kampioen. Zijn verste sprong was 8,51 meter. In april van dit jaar begon hij met bobsleetrainingen en maakte meteen indruk.

Rutherford zal deze winter meedoen aan de wereldbekerwedstrijden, waarin kwalificatie voor Beijing kan worden bewerkstelligd. Hij wil de eerste Brit worden die een medaille wint op zowel Zomer- als Winterspelen. “Dit is een enorme onderneming; een gepensioneerde atleet die zich richt op een compleet andere sport en zich nu al heeft gekwalificeerd voor het nationale team”, liet Rutherford weten op Instagram.