Wielrenner Jakobsen sprint naar zege in Doornik

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft in België de 80e editie van de Eurométropole Tour op zijn naam geschreven. De Nederlandse sprinter van de Belgische formatie Deceuninck – Quick-Step was na 177 kilometer de sterkste in de eindsprint van een groepje renners.

Jakobsen klopte in Doornik de Belg Jordi Meeuws, die als tweede eindigde. De Deen Mads Pedersen kwam als derde binnen, net voor nummer 4 Danny van Poppel.

Voor Jakobsen was het alweer zijn zevende seizoenszege. De 25-jarige coureur keerde in april terug in het peloton na zijn zware crash vorig jaar in de Ronde van Polen.