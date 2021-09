Atletencommissie: wintersporters worden gedwongen tot vaccinatie

De Nederlandse atletencommissie vindt dat sporters die willen meedoen aan de Olympische Spelen van Beijing min of meer worden gedwongen om zich te laten vaccineren. Wie begin volgend jaar ongevaccineerd naar Beijing gaat, moet bij aankomst eerst drie weken in quarantaine. “En dus kan je eigenlijk niet meedoen”, zegt voorzitter Hinkelien Schreuder van de atletencommissie. “Je kan geen wereldprestatie neerzetten na drie weken in quarantaine.”

Voor de Spelen van afgelopen zomer in Tokio gold een dringend advies voor alle sporters om zich te laten vaccineren. Niemand hoefde bij aankomst in quarantaine. China pakt het een stuk strenger aan.

“Ze laten niet veel ruimte. In principe heb je dus geen keuze meer, daar komt het wel op neer”, zegt Schreuder. “De enige keuze die je hebt, is om niet te gaan. Dat is de afweging die sporters nu moeten gaan maken. China is weliswaar heel groot, maar je zal daar niet een privĂ©-ijsbaan voor je quarantaineperiode kunnen regelen. De sporters weten nu in ieder geval ver van te voren wat de criteria en consequenties zijn. Of je het daarmee eens bent, is een tweede. In Nederland zijn we voor vrije keuze. Maar je hebt je ook te onderwerpen aan de regels van het gastland dat de Spelen organiseert.”

Volgens Schreuder moeten sporters die naar Beijing willen snel beslissen of ze zich wel of niet willen laten vaccineren. “In Nederland hebben we de 1,5 meter achter ons gelaten, we zitten in een andere fase van de Covid-pandemie. Maar topsporters zitten daar nog middenin. Wie naar Beijing wil, moet daar nu al goede afwegingen over maken. Ik snap dat sporters daar nu niet mee bezig willen zijn, die willen zich eerst zien te kwalificeren. Maar als je er dan pas over gaat nadenken, is het te laat om nog twee prikken te halen. Als je nu nog niet gevaccineerd bent, wanneer dan wel?”