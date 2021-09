Nederland met toppers en talent naar EK baanwielrennen

De selectie waarmee Nederland volgende week deelneemt aan de Europese kampioenschappen baanwielrennen is een mix van toprenners en beloften. Bij de mannen komen de olympisch kampioenen Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg uit op de teamsprint. Sam Ligtlee vervangt Matthijs Büchli, die in Japan in de kwalificaties de plaats van Hoogland nog innam. Ook olympisch kampioene Shanne Braspennincx is actief in de Zwitserse stad Grenchen waar de EK op 5 oktober beginnen.

Behalve de ‘grote’ namen gaat er ook een aantal talentvolle beloften mee, onder wie Maikel Zijlaard en Maike van der Duin die beiden onlangs goud wonnen op de EK voor beloften in Apeldoorn. Braspennincx komt uit op de teamsprint – met Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet – op de sprint en op keirin, het sprintonderdeel met zes rensters in de baan waarop ze goud won op de Spelen. Lavreysen en Hoogland starten in Grenchen ook op de sprint en keirin.

Op de duuronderdelen ontbreekt Kirsten Wild. Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik zijn de enige olympiërs die ook op de EK uitkomen.

Twee weken na de EK volgt de wereldtitelstrijd in het Franse Roubaix.