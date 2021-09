Onderzoeker McLaren: arbiters fraudeerden bij bokstoernooi Rio

Tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016 is sprake geweest van manipulatie bij een aantal partijen in het bokstoernooi. Tot die conclusie is Richard McLaren gekomen na maandenlang onderzoek naar fraude door met name arbiters. McLaren presenteerde donderdag in Lausanne zijn eerste bevindingen, die deels woensdag al waren uitgelekt via de Britse krant The Guardian.

“Sleutelfiguren hadden besloten dat de regels niet voor hen gelden. Er was sprake van angst, intimidatie en gehoorzaamheid onder de arbiters in de ring en de jury”, aldus de Canadese jurist, die het onderzoek leidde op verzoek van de internationale boksbond AIBA.

Volgens McLaren, bekend van het rapport over door de staat ondersteund dopinggebruik in de Russische sport, speelt de fraude al veel langer, al van eerdere Spelen deze eeuw. De arbiters, inmiddels niet meer actief, kregen in de ochtend te horen wie die dag een bepaalde partij moest winnen. McLaren gaf toe de oorsprong van het vals spel niet te hebben kunnen ontdekken.

De boksbond AIBA noemt het resultaat van het onderzoek “zorgwekkend”, maar liet ook weten dat er al sprake is van hervormingen. “Professor McLaren en zijn team hebben een systeem blootgelegd waarmee met resultaten van wedstrijden in Rio gemanipuleerd is. Ik streef ernaar dat elke bokspartij een eerlijk verloop kent”, reageerde AIBA-voorzitter Oemar Kremlev, die vorig jaar aantrad. Hij verwees naar de transparantie van de bond. “We hebben McLaren aangesteld omdat we niets te verbergen hebben.”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had in september de wil om te hervormen van de AIBA weliswaar onderkend, maar vraagtekens geplaatst bij de uitvoering.