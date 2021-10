Bobsleeër Veenker grijpt naast selectie en stopt

Dennis Veenker stopt met bobsleeën. Bij selectiewedstrijden in Oberhof greep de Nederlander net naast een plaats in de selectie die zich komende winter tijdens wereldbekerwedstrijden hoopt te plaatsen voor de Olympische Spelen. Veenker was 3 honderdsten van een seconden te traag.

Piloot Ivo de Bruin gaat een team vormen met Janko Franjic, Stephan Huis in ’t Veld, Joost Dumas en Jelen Franjic. Tom De La Hunty is de bondscoach.

Het wereldbekerseizoen begint 20 november in Innsbruck in Oostenrijk. Daar zijn twee weekenden achter elkaar wedstrijden. Daarna gaat de wereldbeker verder in Königssee (4 en 5 december), Winterberg (11 en 12 december), Altenberg (18 en 19 december), Sigulda (1 en 2 januari), wederom Winterberg (8 en 9 januari) en Sankt Moritz (15 en 16 januari). De afsluitende wedstrijden in Sankt Moritz gelden ook als Europees kampioenschap.

Het Nederlandse team moet van sportkoepel NOC*NSF in de top 12 van de wereldbeker eindigen om in februari mee te mogen doen aan de Olympische Spelen in Beijing. Eindigt het team tussen de posities 13 tot en met 20 en zijn ze minimaal één keer bij de beste acht teams geëindigd, is deelname aan de Spelen ook zeker. Bij een eindklassering tussen plekken 21 en 30 moeten de bobsleeërs minimaal twee keer bij de eerste acht zijn geëindigd om naar de Spelen te mogen.

De kwalificatie-eisen zijn minder streng dan bij de vorige Spelen, tot tevredenheid van Vincent Kortbeek, technisch directeur bij de bobsleebond. “Dit biedt onze sporters meer kansen om zich te plaatsen voor Beijing. We denken dat deze eisen ook meer passen bij onze sport, omdat de omstandigheden soms een grote negatieve invloed kunnen hebben”, aldus Kortbeek. “Eerder kon je je geen misser veroorloven. Bij de vorige Spelen was een plek bij de top 12 van de wereldbekerstand de enige eis en ontbraken mogelijkheden zoals die er nu wel zijn, met bijvoorbeeld een klassering in de top 8 bij een wereldbekerwedstrijd als je in het klassement tussen plek 13 en 20 eindigt.”