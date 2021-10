Kramer gelooft in mooi slotakkoord van schaatscarrière in Beijing

Sven Kramer wil na twee moeizame seizoenen nog twee keer pieken in wat wellicht zijn laatste seizoen als schaatser is. Definitief wilde hij tijdens de presentatie van schaatsteam Jumbo-Visma in Den Bosch nog niet zeggen of dit olympische jaar echt zijn laatste is. “Het is best aannemelijk, maar ik heb nu niet zo veel zin om daar heel erg mee bezig te zijn. Ik wil gewoon goed zijn over drie maanden en dan hoop ik naar de Spelen te gaan en dat ik daar een mooi slotakkoord kan neerleggen.”

De 35-jarige Fries heeft als doel nog een keer voor het hoogste te gaan en ziet die missie als spannend en uitdagend. “Als ik geen kansen daarop had gezien, dan was ik hier nu niet geweest”, zei hij enkele weken voordat het nieuwe schaatsseizoen eind oktober start met de NK Afstanden. Het moet uitmonden in succes op de Spelen van Beijing in februari. “Ik denk oprecht dat het kan.”

Om daar te kunnen presteren zijn atleten vrijwel genoodzaakt om zich te laten vaccineren, omdat niet-gevaccineerde atleten volgens de regels in China drie weken in quarantaine moeten. Dat staat volgens de schaatser goed presteren tijdens de Spelen in de weg. “Stel dat je je niet zou willen vaccineren, waar ik overigens geen voorstander van ben. Het lijkt me niet handig om drie weken in quarantaine te gaan en dan te denken dat je kans maakt op olympisch goud.”

Kramer liet eerder weten nog geen ideaal moment te hebben gehad voor een vaccinatie, maar zegt dat dat recentelijk toch is gebeurd. “We hebben ook met topsport te maken en hebben ook de vrijheid om te kijken wanneer dat het beste uitkomt. Laat ik nou net een rustweek hebben gehad”, zegt hij. “En dan gaan we volgende week voor een trainingskamp naar Inzell.”