Kramer hoopt dat rugoperatie goed uitpakt in olympisch seizoen

Sven Kramer begint zaterdag aan zijn eerste wedstrijd van het olympische schaatsseizoen met de nodige vraagtekens over zijn rug. De 35-jarige schaatser liet zich afgelopen voorjaar opereren omdat hij te veel hinder ondervond van zijn onderrug. Nadat hij weer snel bij de rest van de ploeg kon aansluiten, moet in de komende weken blijken hoe hij ervoor staat. “De vanzelfsprekendheid is eraf, daar ben ik mij terdege van bewust, maar dat is ook weer uitdagend”, geeft hij toe na de presentatie van de schaatsploeg Jumbo-Visma in Den Bosch.

“Ik rijd eerst een 3000 meter en dan nog enkele wedstrijden in Inzell en hoop dat de rug het houdt, maar je weet het nooit”, zegt de drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter. “We hebben ‘all-in’ gespeeld, met alle risico’s van dien, en ik hoop dat het goed uitpakt. Ik heb nu een fijn gevoel maar ik weet hoe fragiel het kan zijn. Het is afwachten hoe ik me de dag na de race voel.”

Kramer reed een mislukt vorig seizoen, wat de keuze om zich te laten opereren gemakkelijker maakte. “Het was niet naar behoren en niet zoals ik vond dat het zou moeten voelen.” De problemen werden groter na de vorige Spelen in Pyeongchang in 2018, waar hij door rugproblemen ook naast een medaille greep op de 10 kilometer. De noodzaak om er iets aan te laten doen, komt ook door de toegenomen concurrentie, zegt hij. “In het verleden had ik ook overal last van, maar had ik zo’n buffer dan ik er mee wegkwam. Dan kan nu niet meer, daarvoor is het veld te goed.”

Bij de operatie is een deel van de onderste ruggewervel opgeruimd, waardoor de schaatser vooral in de bochten minder hinder ondervindt. “Het herstellen heeft tijd nodig”, zegt hij. “Eigenlijk staat daar een half jaar voor, dat zou ergens in januari zijn.” Die tijd heeft hij echter niet. Op tweede kerstdag begint het olympisch kwalificatietoernooi, waar hij een ticket voor Beijing moet zien te bemachtigen.

Hij houdt er dan ook rekening mee dan het allemaal niet lukt. “Ik kan dat niet meer veranderen en hier moet ik het nu mee doen. Ik weet wat ervoor nodig is om hard te schaatsen en weet zeker dat mijn randvoorwaarden om te kunnen excelleren op het ijs in orde zijn. Maar schaatsen blijft een moeilijk kunstje. Het moet even op zijn plek vallen.”

Kramer bekijkt het positief en gelooft dat hij nog kansen maakt om op zijn vijfde Spelen te kunnen schitteren. “De reden dat we het ook gedaan hebben is dat ik gewoon niet het gevoel wil hebben dat ik er niet alles aan heb gedaan.”