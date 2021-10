Opnieuw pole Ducati-rijder Bagnaia in MotoGP

De Italiaanse wegracer Francesco Bagnaia heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de MotoGP. Het is al de derde pole op rij voor de coureur van Ducati, die de laatste twee grands prix (in San Marino en Aragon) won.

Bagnaia was op het Circuit of the Americas in Austin in de kwalificatie net wat sneller dan de Fransman Fabio Quartararo, die de tweede tijd neerzette op zijn Yamaha. Quartararo is de leider in het wereldkampioenschap met 234 punten, 48 meer dan naaste rivaal Bagnaia.

Marc Márquez eindigde op zijn Honda als derde in de kwalificatierace, waardoor de Spaanse zesvoudig wereldkampioen van de koningsklasse zondag voor de eerste keer dit seizoen vanaf de eerste startrij vertrekt.