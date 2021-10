Shorttrackster Schulting wint twee afstanden in Heerenveen

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de International Invitation Cup in Heerenveen twee afstanden gewonnen. De 24-jarige Groningse was de beste op de 500 en 1500 meter. Met de gemengde aflossingsploeg eindigde ze als tweede, achter Hongarije. Schulting vormde het Nederlandse kwartet met Georgie Dalrymple, Kay Huisman en Sjinkie Knegt.

Zowel op de 500 als 1500 meter eindigde de Italiaanse Arianna Fontana als tweede achter de dominante Schulting. Bij de mannen werd Knegt derde op de 1500 meter. De zege ging naar de Hongaar Shaolin S├índor Liu. Diens broertje Shaoang Liu was de sterkste op de 500 meter. Melle van ’t Wout eindigde in de finale met drie Hongaarse tegenstanders als tweede.

De International Invitation Cup dient voor de shorttrackers als eerste test in het nieuwe seizoen. De Nederlandse selectie neemt het in Heerenveen op tegen buitenlandse toppers. Omdat de shorttrackers dit toernooi gebruiken als voorbereiding op de World Cups, waar ze zich kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen van Beijing, wordt zo min mogelijk risico genomen wat betreft het coronavirus. Toeschouwers zijn daarom niet welkom in Thialf.

Zondag staan de 1000 meter en de aflossing voor mannen en voor vrouwen op het programma. Schulting veroverde bij de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang goud op de 1000 meter.