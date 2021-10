Tennisser Matwé Middelkoop is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het mannendubbelspel in Sofia. De Nederlander ging samen met zijn Tsjechische medespeler Roman Jebavy met duidelijke cijfers onderuit tegen het Britse duo Jonny O’Mara en Ken Skupski: 6-3 6-1.

Een maand geleden won Middelkoop in Winston-Salem (Verenigde Staten) zijn tiende titel in het dubbelspel op de ATP Tour uit zijn loopbaan. Op de US Open verloor hij daarna al snel.