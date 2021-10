Tennisser Monfils voor zeventiende jaar op rij in een ATP-finale

De Franse tennisser Gaël Monfils heeft een opvallende reeks in stand gehouden. De 35-jarige Monfils bereikte de finale van het ATP-toernooi in Sofia door de Amerikaan Marcos Giron te verslaan: 7-5 6-0. De Fransman heeft nu al zeventien jaar op rij steeds minimaal één keer per seizoen in een finale gestaan op de ATP Tour.

Alleen Rafael Nadal kan pronken met een langere reeks. De Spanjaard heeft sinds 2004 minimaal één finaleplaats per jaar behaald. De reeks van Monfils startte in 2005, toen hij in zijn eerste ATP-finale in de Poolse stad Sopot direct de titel pakte. Daarna volgden nog negen ATP-titels en 21 finales op de ATP Tour. De Fransman, de huidige nummer 20 van de wereld, schreef in 2019 en 2020 het toernooi van Rotterdam op zijn naam.

Op het Bulgaarse hardcourt in Sofia neemt Monfils het zondag in de finale op tegen de als eerste geplaatste titelverdediger Jannik Sinner. De Italiaan versloeg Filip Krajinovic uit Servië in twee sets: 6-3 7-5. Enkele weken geleden kwamen ze elkaar ook al tegen in de derde ronde van de US Open, toen was Sinner te sterk voor Monfils. De 20-jarige Italiaan, nummer 14 van de wereld, won dit jaar al twee toernooien en bereikte ook de eindstrijd op de masters in Miami.