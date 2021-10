Tennissers Roeblev en Ruud naar halve finales in San Diego

Tennissers Andrej Roeblev en Casper Ruud hebben bij het ATP-toernooi van San Diego aan de verwachtingen voldaan. De als eerste geplaatste Rus en de als tweede geplaatste Noor bereikten allebei de halve finales.

Roeblev rekende in de kwartfinales af met de Argentijn Diego Schwartzman: 6-1 7-5. Beide tennissers stonden vorige week ook al tegenover elkaar in de strijd om de Laver Cup. “Dat heeft me vandaag enorm geholpen”, aldus Roeblev, die toen vrij moeizaam won. “De eerste set ging vandaag vrij eenvoudig, maar ik denk dat de tweede erg leuk was voor de toeschouwers om naar te kijken.”

In de halve eindstrijd neemt Roeblev het op tegen Cameron Norrie. De Brit was met 6-3 6-1 de baas over de als nummer 4 ingeschaalde Canadees Denis Shapovalov.

Ruud won met 6-1 6-4 van de Italiaan Lorenzo Sonego en speelt nu tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.