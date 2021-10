Van Baarle ziet kansen voor Ineos in Parijs-Roubaix

Wielrenner Dylan van Baarle ziet kansen zondag in Parijs-Roubaix. De nummer 2 van het WK van vorige week is als altijd bescheiden en schuift met name de Pool Michal Kwiatkowski, de Italiaan Gianni Moscon en de Brit Luke Rowe naar voren, allen ploeggenoten van de Zuid-Hollander bij Ineos Grenadiers. Maar Van Baarle zelf zat niet voor niks bij de laatste vier edities telkens bij de beste twintig.

“Het heeft me een paar dagen gekost om te herstellen van het WK”, vertelde Van Baarle zaterdag bij de ploegpresentatie in Compiègne. Van daaruit wordt zondag koers gezet naar Roubaix, met onderweg liefst dertig kasseistroken. “Ik ben er klaar voor. De conditie is goed, maar er kan onderweg van alles gebeuren, vooral met dit weer. We gaan voor de winst. Met Kwiatkowski, Moscon en Rowe hebben we verschillende troeven in handen.”

Ook Wout van Aert meldde zich met goed gemoed in Compiègne. “Het is lang geleden dat deze wedstrijd gehouden is. Het is voor mij de mooiste koers van het jaar”, aldus de Belg van Jumbo-Visma. “Ik denk niet dat de verwachte regen in mijn nadeel is. Het wordt een gevecht, een lang gevecht. Daarbij zullen mijn kwaliteiten als veldrijder me helpen.”