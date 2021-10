Van Vleuten houdt bekkenbreuk over aan val in Parijs-Roubaix

Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft bij een val in Parijs-Roubaix een breuk in haar bekken opgelopen. Dat meldt haar ploeg Movistar. Van Vleuten (38) was hard op de kasseien gevallen en naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar meldde ze te vrezen voor een gebroken heup en mogelijk ook schouder. “Ik kan niet lopen”, liet ze nog voor het medisch onderzoek weten.

“Tot onze spijt moeten we melden dat Annemiek een breuk in haar schaambeen heeft opgelopen”, luidde niet veel later het slechte nieuws van haar ploeg. “Ze zal naar huis worden vervoerd om aan haar genezing te werken. Het seizoen zit erop voor haar.” Het schaambeen is een stuk bot dat aan de onderkant en voorkant van het bekken zit.

Van Vleuten heeft vaker pech gehad aan het einde van het seizoen. Vorig jaar brak ze kort voor de WK in de Giro Rosa een pols. In 2018 liep ze bij de WK wielrennen in Innsbruck bij een val een gebroken knie op.

Haar ploeg toonde medeleven op Twitter. “Het is zo erg om jou zo veel pijn te zien hebben en je het seizoen te zien besluiten op een abrupte manier die je niet verdient. Je was niet alleen de beste wielrenster van de wereld in 2021. Jouw voorbeeld heeft onze ploeg en organisatie verder vooruit geholpen.”