Arina Sabalenka test positief op coronavirus

De nummer twee van de wereld, Arina Sabalenka, komt niet in actie op Indian Wells omdat de 23-jarige tennisster uit Belarus positief heeft getest op corona. “Helaas heb ik positief getest bij Indian Wells en kan ik niet meedoen”, schreef Sabalenka zaterdag (lokale tijd) op Instagram.

Sabalenka, die vorige maand verloor van de Canadese tiener Leylah Fernandez in de halve finale van de US Open, was de hoogstgeplaatste speelster in Indian Wells nadat Ash Barty, de nummer één van de wereld, zich had teruggetrokken.

“Ik ben in quarantaine gegaan en ik zal hier blijven totdat ik ben goedgekeurd door de artsen en gezondheidsfunctionarissen. Tot nu toe gaat het goed met me, maar ik vind het erg jammer dat ik dit jaar niet kan spelen.”

De afwezigheid van Sabalenka is een nieuwe klap voor het toernooi dat wordt gespeeld van 4 tot en met 17 oktober. Novak Djokovic, de nummer één van de wereld bij de heren, Naomi Osaka, de kampioen van 2018 en de 23-voudig grand slam kampioen Serena Williams, doen ook niet mee.

Sabalenka heeft zich al gekwalificeerd voor de seizoensafsluitende WTA Finals, waar de acht beste enkelspeelsters en acht beste dubbelteams ter wereld strijden, die volgende maand worden gehouden in Guadalajara in Mexico.