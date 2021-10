Bahreinse atlete Gezahegne scherpt wereldrecord 10 km aan

De Bahreinse atlete Kalkidan Gezahegne heeft in het Zwitserse Genève het wereldrecord op de 10 kilometer aangescherpt. De 30-jarige won de wegrace in 29.38 minuten en snoepte 5 seconden af van de oude mondiale toptijd van 29.43, die op naam stond van de Joyciline Jepkosgei. De Keniaanse liep die tijd in 2017 in Praag. Ze won zondag de marathon van Londen.

Gezahegne won op de Olympische Spelen zilver op de 10.000 meter. Ze werd er in de laatste ronde uitgesprint door Sifan Hassan, die haar tweede gouden medaille van Tokio veroverde.

In de wedstrijd in Genève voerde Gezahegne snel het tempo op. Na 5 kilometer liep ze al met enkele seconden voorsprong aan de leiding en in het tweede deel van de race liep ze alleen maar verder uit. De Keniaanse Agnes Tirop finishte als tweede in 30.20.